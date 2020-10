Coronavirus: nel nuovo Dpcm rimane il limite di 1000 persone negli stadi

Resta confermata la misura sulla presenza massima di 1000 persone nelle strutture in occasione dei grandi eventi sportivi all'aperto, come la partite di calcio della serie A. E' quanto prevederebbe, secondo quanto si apprende, il nuovo Dpcm che sarà varato il prossimo 7 ottobre. La misura - che dunque conferma quella già in vigore - esclude le altre categorie di calcio come la serie B o eventi sportivi minori che restano a porte chiuse. Per quanto riguarda gli eventi al chiuso, la presenza massima prevista è di 200 persone.

(ansa)