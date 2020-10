Notizie positive in casa Milan: Leo Duarte è risultato negativo al tampone per il Covid-19, dopo la positività riscontrata nelle scorse settimane. Come riporta l'emittente satellitare, il calciatore tornerà ad allenarsi con il gruppo per preparare le prossime sfide dei rossoneri, che domenica dovranno vedersela con la Roma di Paulo Fonseca.

(Sky Sport)