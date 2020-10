Un sospiro di sollievo in casa Genoa. Altri 4 giocatori in precedenza risultati positivi al Coronavirus sono guariti. Si tratta di Behram, Biraschi, Schöne e Melegoni, tutti e quattro "già impegnati nelle visite di idoneità per il ritorno alla piena attività agonistica", come evidenzia la nota del club. Salgono a 7 quindi i giocatori rossoblu guariti, dopo Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, risultati negativi nelle precedenti rilevazioni.

(genoacfc.it)