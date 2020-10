''Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, poi è caduto in depressione''. E' il Papu Gomez a parlare e a raccontare del suo compagno di squadra, Josip Ilicic, tornato a disposizione del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo un periodo non troppo semplice. ''E' molto importante per noi'', ha aggiunto l'argentino.

(Tyc Sport)