È Matteo Gabbia, difensore del Milan, uno dei 2 positivi al Coronavirus attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21. A comunicarlo è la stessa societá rossonera sul proprio sito ufficiale. Gli azzurrini sono impegnati questo pomeriggio alle 17.30 contro l’Islanda per una gara di qualificazione agli Europei

(acmilan.com)

