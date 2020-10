Coronavirus, dal Portogallo: Cristiano Ronaldo ancora positivo

Cristiano Ronaldo non è ancora guarito. Passati 13 giorni di quarantena, la stella della Juventus ha ancora il Covid. La stampa portoghese ha riportato l'indiscrezione che il calciatore lusitano, fermato dal Coronavirus lo scorso 13 ottobre mentre era in ritiro con la nazionale portoghese, è risultato ancora positivo ai nuovi controlli. Se la cosa venisse confermata, oltre ad essere impossibile la presenza di CR7 contro il Verona domenica sera, sarebbero azzerate le speranze di recupero in vista del faccia a faccia con Lionel Messi con il Barcellona, atteso allo Stadium mercoledì prossimo, 28 ottobre.

(Correio do Manha)

