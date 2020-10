Coronavirus, da domani obbligo di indossare la mascherina all'aperto nella Regione Lazio

I casi di positivi al Covid-19 in Italia, e in particolare nel Lazio, hanno ripreso a crescere nelle ultime giornate. Per questo motivo il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza che prevede l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto nel Lazio. L'ordinanza prevede però due esclusioni: da una parte i minori sotto i sei anni e i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina possono non indossarla; dall'altro lato non è obbligatorio l'uso per chi svolge attività fisica. L'obbligo di indossare la mascherina entrerà in vigore dalla giornata di domani.