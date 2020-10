Coronavirus, Conte ha firmato il nuovo Dpcm: le misure resteranno in vigore fino al 24 novembre

Secondo quanto riportato udallagenzia di stampa multicanale di informazione, nella notte appena trascorsa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe firmato il nuovo Dpcm per implementare le misure di contrasto al Covid-19. All'interno del nuovo documento sarebbe confermato lo stop per bar e ristoranti a partire dalle ore 18:00, punto che sembrava non fosse ancora certo di essere applicato a causa della distanza con le regioni. Le norme previste nel Dpcm saranno valide fino al 24 novembre.

(adnkronos.com)

