Coronavirus: allarme alla Lazio, rifinitura con 12 giocatori. Salgono a 29 i positivi della Reggiana

In casa Lazio scatta l'allarme Covid stando a quanto trapela da indiscrezioni riportate sull'edizione online del quotidiano sportivo. A Formello questa mattina si è svolta la rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Bruges e Simone Inzaghi ha potuto contare appena su 12 giocatori. Ieri sono stati, come da protocollo Uefa, i test Covid per le gare europee e oggi non sono apparsi sul terreno di gioco Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha e Armini. Oltre a loro, erano assenti anche Escalante, Lulic e Radu per infortuni.

La Reggiana è in piena emergenza coronavirus. Dai tamponi effettuati nelle ultime ore, prima della trasferta di Ascoli, si legge sulla nota del sito ufficiale: ''sono emersi due nuovi casi di positività al Covid-19, riguardanti un calciatore e un membro dello staff tecnico''. Salgono quindi a 29 i contagiati nella squadra amaranto: 22 calciatori e 7 componenti dello staff.