Coronavirus: 24.991 nuovi casi, 205 decessi

Aggiornati i numeri relativi all'emergenza Coronavirus in Italia: la Protezione Civile fa sapere che nelle ultime 24 ore si registrano 24.991 contagi, a fronte di 198.952 tamponi effettuati (ieri 21.994 nuovi casi su 174.398 tamponi). 205 i decessi, 16 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre il conto dei ricoverati in terapia intensiva sale di 125 unità.