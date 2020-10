Cobolli: "Facevo il terzino nelle giovanili della Roma. In questa rosa potrei giocare lì a destra..."

TMW RADIO - Flavio Cobolli ieri ha trionfato al Roland Garros, categoria juniores, esibendo la sciarpa della Roma nei festeggiamenti. Oggi il giovane tennista in un'intervista ha toccato il tema relativo ai colori giallorossi raccontando il suo mini-passato da calciatore: "Sono molto amico con Calafiori, ci scriviamo sempre e mi ha fatto i complimenti dopo la vittoria. Anche Bruno Conti mi ha contattato. Ho un buon rapporto con lui, anche se non ci sentiamo spesso. Nelle giovanili della Roma giocavo terzino, un classico terzinaccio. E in questa Roma potrei tranquillamente giocare sulla fascia destra".