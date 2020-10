Ciampino: l'arrivo di Smalling slitta alle 17.40

Chris Smalling sbarcherà nuovamente a Roma, stavolta definitivamente da giallorosso, oggi pomeriggio. L'atterraggio a Ciampino, inizialmente previsto per le 16.40, ha subito uno slittamento di un'ora col difensore inglese che arriverà alle 17.40. Ma, come fa sapere Filippo Biafora in un tweet, si lavora per anticipare i tempi.

Piccolo cambio di programma per l'atterraggio di Chris #Smalling: al momento l'arrivo dell'aereo a Ciampino è fissato per oggi pomeriggio alle 17.40, ma si sta cercando di anticipare leggermente i tempi #ASRoma @Teleradiostereo @tempoweb pic.twitter.com/JFWNtXAy6z — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 6, 2020