Chelsea, Rudiger: “C’era la possibilità di andare via in prestito, ma alla fine questa opzione non si è avverata per vari motivi”

THE ATHLETIC - Antonio Rudiger, difensore di proprietà del Chelsea ed ex giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo in cui ha parlato della possibilità di lasciare il club londinese durante l'ultima finestra di mercato. Il giocatore era stato accostato anche ai giallorossi in caso di mancato ritorno di Smalling. Queste le sue parole: "C’era la possibilità di andare via in prestito in modo da giocare con più regolarità, ma alla fine questa opzione non si è avverata per vari motivi e per mancanza di tempo. La società non mi ha detto esplicitamente di trovare un nuovo club e che non rientrassi più nei loro piani. Ho rifiutato anche io un paio di soluzioni".