Ceferin: "Superlega? Sono fortemente contrario, sarebbe un progetto noioso"

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, durante un’intervista a SportLab, l’evento digitale dedicato al futuro dell’industria dello sport per i 75 anni di Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato del progetto Superlega: "Superlega? Io sono fortemente contrario perché penso che sarebbe uno dei più noiosi progetti del mondo. Se ne parla solo tra uno o due club, forse tre, società che pensano di meritare più delle altre ma vincono poco e credono di poter vincere magari con un nuova format. Non è una discussione seria ed è un bene perché queste idee distruggono il calcio. Sono fortemente contrario alla Superlega. Playoff in Serie A? Decisione spetta a leghe nazionali. Il sistema usato nelle coppe è stato attraente, un modo interessante di giocare ma dubito le leghe nazionali possano giocare con quel format nel futuro. È difficile giocare tutta la stagione lottando per una posizione e poi essere fuori perdendo una sola partita. Credo che il sistema con le final eight possa essere attraente per le coppe europee."

(corrieredellosport.it)