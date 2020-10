Casting ds: Boldt verso il rinnovo con l'Amburgo. Si allontana anche Emenalo

Prosegue ormai da mesi la ricerca da parte dei Friedkin di un direttore sportivo. La faccenda, però, sembra complicata, dato che come riporta Angelo Mangiante su twitter due dei principali candidati sembrerebbero molto lontani. Boldt, infatti, è vicino al rinnovo con l'Amburgo, mentre anche Emenalo, per il momento, sembra fuori dai giochi. Previsti comunque altri colloqui per coprire una casella vagante ormai da tempo.