Calciomercato, Kean al Psg: "Mi ha convinto Florenzi"

Moise Kean e' un nuovo attaccante del Paris Saint-Germain. Il centravanti italiano classe 2000 arriva con la formula del prestito dall'Everton: "Sono particolarmente orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain. Sono in uno dei migliori club del mondo, come dimostrato dalla loro recente partecipazione alla finale di Champions League - ha dichiarato Kean -. Sono lieto di entrare a far parte di un club cosi' ambizioso la cui reputazione e' molto importante nel mio Paese. Non vedo l'ora di evolvermi al fianco di alcuni dei migliori giocatori del mondo".

Poi Kean chiama in causa anche Florenzi, 'consigliere' dell'ex attaccante della Juventus per la scelta: "I miei nuovi compagni di squadra? Ho posto alcune domande ad Alessandro Florenzi, con cui ho giocato in nazionale. Mi ha raccontato cose positive della squadra, dell'allenatore, degli allenamenti… Mi ha convinto!".