Burdisso: "Pressai De Rossi perché aveva anche altre offerte in Europa. Con Totti neanche ci provai"

Al 'Festival dello sport', ha parlato Nicolas Burdisso, ex difensore tra le altre anche della Roma, poi direttore sportivo del Boca Juniors. L'argentino è tornato a raccontare l'avventura di Daniele De Rossi oltreoceano: "A me al Boca serviva una figura come lui, un giocatore come lui o Tevez che riuscisse a giocare un tot di partite l’anno e che potesse dare il suo contributo. Ho visto che non rinnovava con la Roma e gli ho fatto la proposta. Con lui c’è stata una telefonata molto bella, non ha detto subito di sì, gli ho fatto un po’ di pressing perché sapevo che aveva anche altre offerte in Europa. Per me è stata una grande opportunità, il suo arrivo a Buenos Aires ci ha fatti sentire importanti. Totti? Non ci ho provato, aveva già smesso…Per noi è difficile competere con Europa e Cina, abbiamo meno soldi, ma abbiamo qualità che possono attirare i grandi campioni".