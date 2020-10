Borsa, tonfo Roma nel giorno del via libera all'Opa di Friedkin: -9,6%

Nel giorno in cui riparte l'Opa del Friedkin Group sulle azioni della Roma, il titolo del club giallorosso crolla a Piazza Affari. La procedura per l'offerta pubblica di acquisto da parte del nuovo proprietario del club giallorosso è ripartita dopo l'ok avuto dalla Consob e oggi, al termine nella contrattazioni, il prezzo delle azioni del club è crollato del 9,6%. Il prezzo per azione ora è di 0,2525 euro, vicino alla quota stabilita (0,1165 euro) che sarà riconosciuta agli azionisti dalla Romulus e Remus Investments, il 'veicolo' che ha rilevato la quota di maggioranza del club capitolino.

Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il prossimo 9 ottobre e terminerà il 29 ottobre. In caso di totale adesione all'offerta, il controvalore massimo complessivo dell'opa sara' pari 9.834.205,95 euro.