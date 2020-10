Dopo la chiusura positiva registrata nella giornata di ieri, torna a calare il titolo in borsa dell'As Roma. Nella giornata di oggi si registra infatti un ribasso del 6,54%. Giornata negativa, anche se in misura minore, anche per gli altri due club italiani quotati in borsa: Lazio e Juventus chiudono rispettivamente a -2,73% e -1,99%.