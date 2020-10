Borsa: azioni As Roma in rialzo dell'8,4%

Nell'attesa della strategia di rilancio per la società pensata dalla famiglia Friedkin, i titoli segnano un rialzo dell'8,4%, attestandosi a 0,18 euro. La famiglia americana, diventata nelle scorse settimane il nuovo azionista di riferimento della Roma, è pronta a cambiare radicalmente la squadra di calcio, chiamando un nuovo sponsor tecnico, un nuovo main sponsor, e un nuovo direttore sportivo. Fa pressione, inoltre, per la costruzione del nuovo stadio. Per quel che riguarda lo sponsor tecnico, dopo l'addio alla Nike, si valutano due proposte, come riportato dalla stampa sportiva: si tratta di New Balance e Castore, azienda di Boston specializzata sul digitale. L'obiettivo è di arrivare ad una svolta entro Natale e l'accordo sarà di circa 4-5 anni. I Friedkin cercano inoltre un direttore sportivo e la rosa dei nomi si sta stringendo.

Intanto va avanti fino al 29 ottobre l'opa promossa dalla famiglia Friedkin sulle azioni quotate in Borsa. L'offerta si rivolge al 13,4% del flottante e mette sul piatto un prezzo di 0,1165 euro per azione, lo stesso pagato a James Pallotta lo scorso agosto. L'operazione, però, dovrebbe andare deserta visto che i titoli si attestano a livelli superiori in Borsa. Le azioni della Roma, comunque, oggi beneficiano anche della notizia che ieri l'assemblea di Lega Serie A, presieduta da Paolo Dal Pino, ha scelto l'offerta di Cvc, Advent e Fsi per rilevare una quota della newco dei diritti tv. Notizia che fa bene anche alle quotazioni della Lazio (+5,7%) e della Juve (+2,4%).