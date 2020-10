Borsa, azioni As Roma in pesante ribasso: -8%

Altro segno meno per le azioni della Roma a Piazza Affari. Giornata di pesante ribasso per il club giallorosso in Borsa, dopo che la scorsa settimana la Consob ha dato il via libera all'Opa del gruppo Friedkin sulla restante quota della società capitolina presente sul mercato. Alla chiusura delle contrattazioni il titolo della Roma ha fatto registrare il -8%, con un prezzo per azione sceso a 0,184 euro.