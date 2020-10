Borsa: ancora in calo il titolo As Roma. Chiusura a -7,61%

Ancora in calo il titolo in Borsa dell'AS Roma, che dopo le oscillazioni osservate nei giorni scorsi registra un nuovo importante ribasso: nella giornata odierna il titolo ha maturato infatti una variazione negativa che si attesta sul 7,61%, scendendo al di sotto dei 19 centesimi dell'Opa dei Friedkin, approvata negli ultimi giorni.