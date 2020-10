Boldt, il tecnico dell’Amburgo commenta le voci sul ds: “L’interesse su di lui è aumentato, la società se ne sta occupando”

Jonas Boldt, attuale ds dell’Amburgo, è diventato un candidato serio e credibile per occupare il ruolo vacante di direttore sportivo della Roma. Di lui ha parlato anche il tecnico dei tedeschi, Daniel Thioune, che in conferenza stampa si è detto convinto che le voci sul ds non avranno alcun impatto sulla sua squadra. “Non importa affatto. Spetta interamente al club. Jonas Boldt ha fatto davvero un ottimo lavoro negli ultimi anni. Di conseguenza, l'interesse nei suoi confronti è certamente aumentato. È del tutto normale. Se ne occuperà chi di dovere".