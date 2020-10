Benevento, Lapadula: "La sfida con la Roma ci può dare fiducia"

SKY SPORT - Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, ha parlato a pochi giorni dalla sfida con la Roma, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico: "In questo momento nel nostro cammino c'è solo la Roma, senza andare oltre, è un confronto in cui ci possiamo scoprire ancora più pronti, che ci può dare fiducia. Dzeko? Ha struttura ma anche qualità, è la cosa che mi piace di più di lui. Salvezza? Sarà il nostro obiettivo fino al raggiungimento".