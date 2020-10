As Roma, rosso di 204 milioni: è la seconda perdita più alta della storia del calcio italiano

L’informativa pubblicata in mattinata dalla Roma, su richiesta della Consob, ha ufficializzato le perdite record della Roma: 204 milioni nell’esercizio 2019/2020, portando il patrimonio netto a 242,5 milioni in negativo. Una perdita record, la seconda più alta nella storia del calcio italiano come riporta su Twitter il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Marco Iaria: a precederla nel primo posto del podio solamente l’Inter della stagione 2006/2007 con 207 milioni.

La perdita della Roma è la seconda più alta nella storia del calcio italiano:

INTER 207 milioni (2006-07)

ROMA 204 (19-20)

INTER 181 (05-06)

INTER 154 (08-09)

INTER 148 (07-08)

MILAN 146 (18-19)

INTER 140 (14-15)

MILAN 126 (17-18)

LAZIO 122 (02-03)

ROMA 115 (02-03)