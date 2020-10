As Roma: donata al club tutta l'opera di Gratton. Il figlio: "Così il suo ricordo rimarrà eterno"

Michelangelo, cosa l’ha spinta a donare tutto il lavoro di suo padre all’Archivio dell’AS Roma?

“Una riflessione. Entrando nel suo studio, tu non respiravi la sua storia. Non c’era una locandina appesa, non c’era uno storyboard. Io volevo che i miei figli sapessero chi fosse stato il nonno: cosa sarebbe rimasto del suo ricordo? Mi piaceva l’idea che il suo lavoro potesse avere il giusto risalto. E non parlo solo del Lupetto. Perché Piero Gratton non è stato solo il papà del Lupetto”.

Questa è una convinzione abbastanza comune tra i romanisti.

“Fu definito il Walt Disney italiano. Su di lui furono scritti diversi articoli. Papà ebbe una carriera importante, contraddistinta da una serie di pietre miliari. Mi addolorava il pensiero che queste pietre potessero rimanere in una cantina, come se fossero scartoffie. Rovistando tra le sue cose, ho trovato del materiale meraviglioso, come lo storyboard della sigla di Odeon”.