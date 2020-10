Ag. Dzeko: "Edin tranquillo? Non lo so, non lo vedo da 10 giorni"

SPORTITALIA - "È inutile parlare di quello che poteva essere e non è stato. La Juventus ci aveva avvertito della necessità di trovare un attaccante e il blocco del Napoli su Milik ha costretto i bianconeri a prendere un altro giocatore. Se Edin è tranquillo? Non lo so, sono 10 giorni che non lo vedo… ", sono le parole dell'agente di Edin Dzeko, Silvano Martina, ai microfoni dell'emittente televisiva.