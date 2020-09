Zaniolo, rimandata l'operazione al crociato. Si valuta una clinica alternativa a Villa Stuart

Qualche giorno di riflessione in più. Nicolò Zaniolo rimanda la sua decisione relativa all'intervento al ginocchio. prima di tornare sotto ai ferri. Oggi il responso degli esami strumentali ha evidenziato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione è inevitabile, ma il centrocampista e la sua famiglia hanno deciso di rimandare.

A incidere lo stato d'animo del giocatore, descritto come volto provato. E sono oltre in corso riflessioni ulteriori relative all'operazione. Zaniolo infatti non è convinto di affidarsi ancora a Villa Stuart e alle cure del dottor Mariani e stanno valutando cliniche alternative, come Innsbruck (dove si sono operati Chiellini e Demiral) o gli Stati Uniti. Stasera Zaniolo ha ricevuto la visita di Guido Fienga: il Ceo della Roma domani avrà ulteriori contatti al riguardo con la clinica Villa Stuart.

(sky sport / sportitalia)