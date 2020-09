Zaniolo, la lettera di Voeller per il romanista: "Sei forte, in bocca al lupo alla Roma per il campionato"

Rudi Voeller, indimenticabile attaccante giallorosso, con una parentesi anche da allenatore della Roma, oggi è ds del Bayer Leverkusen col quale il club romanista ha chiuso di recente il trasferimento di Schick. Voeller ha mandato una lettera, pubblicata dal sito ufficiale della Roma, in cui manda un pensiero a Zaniolo, vittima di un nuovo infortunio al ginocchio.

"Mi dispiace davvero per Zaniolo", il messaggio scritto da Voeller. "È straziante subire un infortunio a così poco tempo dal primo, ma il ragazzo è forte e vedrà un grande chirurgo, dal quale sono andati anche nostri calciatori con casi simili.

In bocca al lupo per il campionato che sta per iniziare: sarò presto a Roma, nelle prossime settimane.

Rudi".

Tutta l’AS Roma augura a Rudi e a Patrik Schick le migliori fortune per la prossima stagione di Bundesliga.

(asroma.com)

