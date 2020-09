VIDEO - Zaniolo ai tifosi del Roma Store: “Sto bene, non ho più dolori. Accanto ho persone che mi sostengono”

In collegamento ieri con il nuovo As Roma Store inaugurato a via Ottaviano 10/A, Nicolò Zaniolo ha fatto una sorpresa speciale ai tifosi presenti parlando parlanto anche della sua condizione fisica dopo l’operazione al ginocchio. Queste le sue parole attraverso un video pubblicato sui social dalla società giallorossa:

“Ciao ragazzi come state? Come stanno le ginocchia? (ride, ndr). Sto bene, non ho più dolori. È l’undicesimo giorno dopo l’operazione. Sto bene, sono felice perché accanto a me ho persone che mi vogliono bene, che mi sostengono e in questi momenti difficili servono”.