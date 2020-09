Brutte notizie per l'Hellas Verona, impegnata nella prima giornata contro la Roma. La squadra di Ivan Juric, infatti, rischia di dover fare a meno di Zaccagni per il match. Questo il comunicato del club gialloblù:" Hellas Verona FC comunica che – dopo le visite strumentali cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Mattia Zaccagni ha rimediato una piccola lesione al polpaccio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”.

(hellasverona.it)