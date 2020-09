Tribunale Federale: rinviata l'udienza della Roma. Nuova udienza tra il 15 e il 30 settembre

Non andrà in scena oggi l'udienza della Roma presso il Tribunale Federale nazionale in merito al mancato rispetto delle norme anti Covid durante Napoli-Roma e al deferimento di Fienga, Manara e del club. Come riporta il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, è stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza del club giallorosso presentata dall'avvocato Conte. Una nuova udienza verrà fissata tra il 15 e il 30 settembre.

Il Tribunale Federale nazionale ha disposto il rinvio dell'udienza dopo il deferimento per Fienga, per Manara e per l'#ASRoma in accoglimento dell'istanza istruttoria della società giallorossa. Lunedì verrà fissata una nuova udienza in una data tra il 15 e il 30 settembre — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 4, 2020