Suarez: truffa legata all'esame di italiano. Indaga la Finanza

La cittadinanza italiana di Luis Suarez è stata ottenuta con una truffa. Questo è quanto accertato dalla Gdf e della Procura di Perugia. I militari delle Fiamme Gialle stanno acquisendo documentazione nell’università del capoluogo umbro e notificando una serie di avvisi di garanzia. Dalle indagini emerge che gli argomenti trattati dall’attaccante del Barcellona durante l’esame erano già stati concordati, lo stesso vale per i punteggi che erano stati già assegnati prima dello svolgimento della prova.

Con una nota ufficiale, la Procura di Perugia ha annunciato irregolarità nella prova svolta dal giocatore blaugrana: "Durante le indagini delegate dal febbraio 2020 alla Guardia di Finanza di Perugia per fatti emersi nel contesto dell'Università per Stranieri è emersa un'irregolarità nella prova di italiano svolta da Luis Suarez il 17 settembre 2020". La nota continua: "Dalle attività investigative è emerso che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell’Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana".

(ansa)

Successivamente L’Adnkronos ha pubblicato delle intercettazioni (contenute nel decreto di sequestro probatorio) legate al caso: “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1. Ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…”, emerge dall’intercettazione. E, ancora: “L’abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte dell’esame”, “mi dici tu quale voto ci do e via”.

(Adnkronos)