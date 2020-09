Stadio Roma, Raggi: "Il traguardo è vicino. Con Friedkin ci incontreremo presto"

Nell'edizione di domani de 'Il Romanista' ci sarà un'intervista al Sindaco di Roma, Virginia Raggi. Questa un'anticipazione delle parole della prima cittadina: "Per lo Stadio della Roma siamo al rush finale, il traguardo è vicino. Ci saranno investimenti per la città di un miliardo di euro. Friedkin? Ci incontreremo presto".

Specifica la Raggi: "Confermo che il progetto arriverà in aula entro Natale. Tutto è regolare. Ci saranno investimenti per la città di circa un miliardo di euro, circa 500mila cittadini beneficeranno di servizi e nuove infrastrutture".

