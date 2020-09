Stadio Roma, Pelonzi (capogruppo Pd): "Noi siamo fortemente contrari"

"Per il rilancio della città ci sono interventi più importanti dello stadio della Roma, però lo stadio di proprietà per la Roma e per la Lazio deve essere un obiettivo dell'amministrazione. Adesso ho acquisito questa quantità di carte immensa sulla vicenda, le studierò e poi vi darò la posizione ufficiale del Pd ma è ovvio che noi partiamo da una posizione di forte contrarietà perché, ad esempio, mettere una centralità direzionale e commerciale in posto scollegato dal porto, dall'aeroporto e dalle autostrade già dal punto di vista urbanistico è una stupidaggine", così Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico nell'assemblea capitolina e membro della commissione urbanistica, è intervenuto ai microfoni de 'Gli Inascoltabili' sulle frequenze di Nsl Radio e Tv sulla gestione capitolina.