Stadio Roma, Lozzi (pres. VII municipio): "Avrei obbligato a costruire nelle aree previste dal piano regolatore. Ritardi? La sfida tra due costruttori ha creato il problema"

Interpellata sulla questione Stadio della Roma Monica Lozzi, presidente del VII Municipio e candidata sindaco di Roma, ha detto la sua ai microfoni della trasmissione radiofonica 'Gli Inascoltabili'. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla vicenda dello Stadio della Roma se si procederà ancora di questo passo probabilmente della vicenda dovrà occuparsene il prossimo Sindaco

"Non credo, visto che hanno detto che lo porteranno in aula entro fine anno. Sempre che il consiglio sia disposto a votarlo. Purtroppo per qualsiasi sindaco che arriverà nella prossima consiliatura probabilmente il percorso amministrativo sarà talmente avanzato che si dovrà lavorare sull’esistente. Una cosa è certa che nel 2016 entrati in Campidoglio noi potevamo fare la differenza perché ancora gli atti amministrativi non erano così incardinati. Io avrei fatto un’altra cosa, siccome è importante che le due squadre cittadine abbiamo il proprio stadio, avrei accolto il loro progetto ma li avrei obbligati a realizzarlo nelle aree già previste dal piano regolatore".

Gli interessi privati possono aver rallentato l’iter in questi anni?

"Sicuramente. Senza fare nomi ma in quel contesto la sfida più grande è stata quella tra due costruttori romani ed è la che si è andato a creare il grande problema".

(NSL Radio)