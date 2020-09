Stadio Roma, il Codacons chiede un incontro a Friedkin: "Abbandoni il progetto Tor di Valle e studi soluzioni alternative"

Sul caso dello Stadio della Roma il Codacons chiede oggi a Dan Friedkin un incontro urgente volto a trovare soluzioni alternative per la realizzazione dell'impianto. "Proponiamo a Friedkin un incontro tecnico volto a spiegare, carte alla mano, perche' il progetto di Tor di Valle e' impraticabile, e quali sono le criticita' che impediscono di realizzare lo stadio in quell'aera- spiega il presidente Carlo Rienzi- La sicurezza della citta' e una corretta politica urbanistica imporrebbero di abbandonare il progetto Tor di Valle, ma la sindaca Virginia Raggi, nonostante tutte le relazioni tecniche e le indagini della magistratura, prosegue imperterrita su tale strada, danneggiando i cittadini e gli stessi tifosi. Ci appelliamo quindi a Friedkin affinche' sospenda il progetto Tor di Valle studiando assieme ai cittadini soluzioni alternative per lo Stadio della Roma", conclude Rienzi.