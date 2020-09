Stadio Roma, Ferrara (M5S): "Nessun legame tra le dimissioni dei due presidenti di Commissione e il progetto di Tor di Valle"

Paolo Ferrara, esponente del Movimento 5 Stelle, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica parlando anche della questione legata allo Stadio della Roma: "Non c’è nessun collegamento con lo stadio della Roma nelle dimissioni dei due Presidenti di Commissione. Hanno fatto un ottimo lavoro in questi anni e ora hanno deciso di dimettersi, come detto da loro stesse, per motivi personali. I ritardi sullo stadio di cui parlano i giornali? Non c’è nessun ritardo, la Sindaca fa controllare ogni passaggio per sincerasi che sia corretto. "

(Centro Suono Sport)