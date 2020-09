Spadafora: "Riaprire al pubblico? La scuola sarà un test importante, a fine mese avremo maggiori elementi"

"Pubblico? La settimana prossima ci sara' un test importante con la ripartenza delle scuole. Dipendera' anche da noi, poi alla fine del mese di settembre avremo maggiori elementi per valutare la ripresa". Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, a margine della finale di Supercoppa di volley femminile in corso di svolgimento a Vicenza tra Conegliano e Busto Arsizio. "Nel frattempo, e' importante riprendere con piccole realta', anche con 1.000 spettatori. Stasera comunque finalmente si respira un'aria di festa, di ripresa, ne avevamo bisogno. Oggi riprendiamo perche' abbiamo rispettato le regole e dobbiamo continuare a farlo" ha detto Spadafora.