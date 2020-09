Dopo due giorni d'assenza, Chris Smalling è tornato a varcare l'ingresso del centro sportivo di Carrington, dove si allena il Manchester United, per una doppia seduta. Ma il difensore inglese, in procinto di tornare alla Roma, ha svolto una doppia seduta in solitaria, senza lavorare quindi con la squadra allenata da Solskjaer. Il suo ritorno alla Roma, dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito nella capitale, è sempre più vicino.

