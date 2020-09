È stato scongiurato lo sciopero per la prima giornata del campionato di Serie C che aveva indetto l'Aic, dopo l'accordo che è stato raggiunto, a quanto apprende l'agenzia di stampa, sulle liste che saranno portate a 24 giocatori. Decisiva per trovare l'accordo tra Lega Pro e Aic è stata la mediazione della federcalcio guidata da Gabriele Gravina. L'Aic revocherà a breve lo sciopero ma manterrà lo stato di agitazione.

