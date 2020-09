Dopo sole due giornate di campionato, salta la panchina dello Schalke 04, dove è stato dato il benservito a David Wagner. In pole position per la successione c’è Marc Wilmots, vecchia gloria del club, ma tra i candidati spunta anche quella di Ralf Rangnick. Il manager tedesco, dopo la fine della sua avventura con il Lipsia, era stato a lungo accostato al Milan e di recente è entrato in contatto anche con la Roma.

(Sport1)