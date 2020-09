Roma-Sambenedettese, Maxi Lopez: "Squadra ben attrezzata, mi auguro raggiunga i suoi obiettivi"

Al termine del match amichevole ha parlato ai microfoni dei cronisti Maxi Lopez, attaccante della Sambenedettese:

MAXI LOPEZ A SKY SPORT

Che Roma hai visto?

"La Roma è una grandissima squadra. Per noi è un risultato positivo, giocare qui con questi grandi campioni è un'esperienza ottima per crescere".

Messi?

"Secondo me lui aveva già deciso. I grandi campioni vanno messi a proprio agio e il Barcellona da qualche anno è un po' indietro. Devono fare una squadra alla sua altezza".

Quale attaccante sarebbe ideale per la Juve tra Dzeko, Suarez e Cavani?

"Sono tre giocatori importanti. Suarez sarebbe un colpo enorme per il calcio italiano".

Che Serie A ti aspetti?

"Mi piacerebbe vedere un campionato più combattuto. Credo che Pirlo abbia una grande esperienza nello spogliatoio ma allenare è un'altra cosa. Ma la squadra è forte e va da sola".

MAXI LOPEZ A ROMA TV

Da dove nasce questa voglia di giocare in Serie C?

"Conoscevo il presidente da qualche anno, quando mi ha raccontato il progetto insieme all’allenatore, mi ha convinto. Mi trovo sempre bene in Italia, è un’esperienza nuova, spero che vada a buon fine e di divertirmi".

Che Roma hai visto?

"Ho visto tantissimi campioni, al di là del fatto che molti sono in nazionale. È una squadra ben attrezzata, ha un nuovo presidente e mi auguro che vada bene che raggiunga i suoi obiettivi. Mi piace il suo tifo, la sua grinta, sono per le squadre forti".

Che Serie A prevedi?

"Speriamo sia più equilibrato, più aperto".