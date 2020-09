FOTO - Striscione a piazza Mancini: "Un obiettivo per la nuova gestione il ritorno allo stemma della tradizione" (FOTO)

Continua la richiesta di parte della tifoseria giallorossa che, con l'arrivo dei nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, continuano a chiedere il ritorno del vecchio stemma della Roma, che è stato sostituito da quello attualmente in uso durante l'era Pallotta. In un nuovo striscione è possibile infatti leggere il seguente messaggio: "Un obiettivo per la nuova gestione il ritorno allo stemma della tradizione". A oggi dalla società non è arrivato nessun tipo di risposta, ma non per questo i tifosi sembrano volersi arrendere e continueranno a cercare di far sentire la propria voce.