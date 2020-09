Roma, l'omaggio del club a Willy Duarte: stamattina una delegazione del club presente ai funerali

Questa mattina si sono svolti i funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne tifoso giallorosso rimasto ucciso in un violento pestaggio a Colleferro una settimana fa.

La cerimonia si è svolta nel campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone. Centinaia di persone hanno voluto omaggiare la memoria del ragazzo, al fianco del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Era presente anche una delegazione dell’AS Roma, squadra per cui Willy tifava e per la quale sognava di poter giocare, composta da Bruno Conti e da alcuni giovani del settore giovanile.

Giovedì il Club ha annunciato che l’iniziativa ‘A Scuola di Tifo’ sarà dedicata alla memoria di Willy per il 2020-21. Tra i punti cardine degli incontri con gli studenti c'è la lotta al bullismo. Tra i temi affrontati negli incontri con gli studenti c’è anche quello della lotta al bullismo.

(asroma.com)