Roma-Juventus, teloni sul prato dell'Olimpico. La gara non è a rischio (VIDEO)

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 20:45 per la prima gara casalinga all'Olimpico contro la Juventus di Pirlo. La Capitale però è soggetto da alcuni giorni a forti piogge, che avrebbero potuto mettere a rischio lo svolgimento della gara a causa di un terreno di gioco impraticabile. Come riportato però dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante attraverso il proprio profilo Twitter l'erba dell'Olimpico è stata coperta con dei teloni protettivi, che verranno rimossi poco prima dell'arrivo delle squadre per il match, in modo da garantire il normale svolgimento della seconda giornata di campionato.

Tarpaulins on the grass at the Olympic Stadium because of the rain but #RomaJuve will be played regularly tonight. A great show with #CR7 vs #Dzeko

Live @SkySport #RomaJuventus ⚽ pic.twitter.com/jMAM1kuvML

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 27, 2020