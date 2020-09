Roma-Juventus, tra i tifosi presenti all'Olimpico medici, infermieri e alcuni tifosi più anziani del club

La Roma è tornata in campo all'Olimpico per la seconda giornata di campionato contro la Juventus. I giallorossi hanno potuto contare sul sostegno di mille tifosi, i soli che potevano entrare nell'impianto a causa delle misure di contenimento per l’emergenza Covid-19, dei quali 200 erano medici e infermieri che avevano combattuto contro l'emergenza sanitaria nei mesi di lockdown. Quaranta sono stati invitati direttamente dal club, selezionati tramite la campagna andata in scena sui social ‘HEROES’. Tra i presenti c'erano anche alcuni consiglieri di UTR e AIRC oltre a un rappresentante per ciascuno dei 15 Roma Club con più anni di affiliazione alle due associazioni e, inoltre, una rappresentanza dei parroci delle parrocchie romane che Roma Cares ha sostenuto attraverso donazioni nel periodo di lockdown.

