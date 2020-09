Roma: in uscita anche Calvo. Paratici in pole per il ruolo di ds

Pronto ai saluti, oltre a Mauro Baldissoni e al segretario sportivo Longo, vicino al Verona, è anche Francesco Calvo, Chief Operating Officier: a rilanciare l'indiscrezione, circolata già ieri, è il giornalista Nicolò Schira su Twitter. Mentre per il ruolo di direttore sportivo è sempre Fabio Paratici, ora alla Juventus, la prima scelta del club giallorosso dei nuovi proprietari, Dan e Ryan Friedkin.

