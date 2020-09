Roma imbattuta nelle ultime nove gare d'esordio. 100ª gara da titolare in Serie A per Veretout

La Roma non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Hellas Verona nella prima giornata di campionato. Come riportato dal portale di statistiche Opta, i giallorossi non pareggiavano due gare consecutive all'esordio nel massimo campionato italiano dal 1995. Inoltre la Roma ha interrotto una striscia realizzativa positiva contro il Verona, che vedeva i giallorossi andare in gol da 22 partite consecutive in A; l'ultima volta senza segnare risale al 1989. Nonostante questo la Roma è comunque imbattute nelle ultime nove gare d'esordio stagionale, con cinque vittorie e quattro pareggi.

Roma e Verona non sono andate oltre il pareggio ben quattro volte nelle ultime otto gare. Inoltreper la sesta volta va in scena la sfida alla prima giornata contro i gialloblù in trasferta per i giallorossi, con cinque pareggi e una vittoria per la Roma. Nella gara di oggi sono stati tre legni colpiti, l'ultima sfida di Serie A a vedere più pali colpiti è stata Milan-Inter del settembre 2019 con 4. Henrikh Mkhitaryan ha collezionato la sua 150ª presenza da titolare nei cinque maggiori campionati europei, mentre Jordan Veretout ha disputato la sua 100ª gara da titolare in Serie A.