Roma: idea Rangnick come ds, contatti con Friedkin

La nuova Roma di Friedkin inizia a prendere forma e i nuovi proprietari del club giallorosso iniziano a vagliare le varie candidature per la nuova dirigenza. In particolare c'è da coprire il ruolo di direttore sportivo, rimasto scoperto dopo il licenziamento di Petrachi. Nelle ultime ore è avanzata la candidatura di Ralf Rangnick, ex ds ed ex tecnico del Lipsia che ha lasciato il club tedesco in estate.

Secondo le ultime indiscrezioni negli ultimi giorni i Friedkin hanno avuto contatti con Rangnick e con il suo agente, Marc Kosicke. Non è stata formulata alcuna offerta e si è parlato solo del possibile incarico come ds (non come allenatore) e i contatti tra le parti hanno avuto come oggetto le rispettive idee riguardo la costruzione della squadra.

(romapress.eu)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE